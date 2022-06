Marseille Folles Années Fuveau, 22 juillet 2022, Fuveau.

Marseille Folles Années chemin du Goï Parc Saint Michel Fuveau

2022-07-22 – 2022-07-25 chemin du Goï Parc Saint Michel

Fuveau 13710

Le Cercle Saint-Michel et 2000 ans d’Histoire en Provence vous proposent un spectacle historique « Marseille Folles Années ».

Un spectacle impressionnant, de nombreux figurants, un décor authentique, tout en valorisant l’histoire et la culture provençale.

4 représentations les 22, 23, 24 et 25 juillet.

Dîner gastronomique et spectacle historique, en extérieur, sur le site médiéval du Parc Saint Michel à Fuveau.

cercle.stmichel@wanadoo.fr +33 4 42 58 77 73 http://saintmichel.org/

