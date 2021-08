“Marseille flamenca” par le “Quadro Flamenco” Place Villeneuve Bargemond, 5 août 2021, Marseille.

“Marseille flamenca” par le “Quadro Flamenco”

Place Villeneuve Bargemond, le jeudi 5 août à 21:00

Dans le cadre de l’Eté Marseillais, la Ville de Marseille organise pendant la saison estivale des concerts gratuits, Place Bargemon (Quai du port). Le jeudi 5 août à 21, venez voyager au coeur des sonorités hispaniques ! Le talent des artistes de France est arrivé aux oreilles des spécialistes andalous. Et c’est bien grâce à eux que le flamenco s’est enraciné par chez nous et avec une touche bien particulière. Avec Alberto Garcia (chant), Manuel Gomez (guitare) et les danseuses Mathilde Anton et Lea Llinares. Proposé par la Ville de Marseille en partenariat avec Arts et musiques en Provence, en collaboration avec le Centre Soléa. Entrée gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

gratuit

♫♫♫

Place Villeneuve Bargemond 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



