Rounhaa Espace Julien, 17 février 2024, MARSEILLE.

Rounhaa Espace Julien. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 21:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

Rounhaa est un artiste émergent de la scène rap francophone qui s’est imposé grâce à son dernier projet, MÖBIUS. D’origine marocaine et martiniquaise, l’artiste est un boulimique du rap, aussi à l’aise sur des morceaux de rap pur que sur des airs plus mélancoliques, à l’instar de son premier succès : « DUBAÏ ». Une véritable versatilité qui fait la force du jeune rappeur. Originaire de Genève, il est proche d’artistes tels que J9ueve, Khali ou encore Luther. Ses apparitions sur scène sont toujours remarquées et commentées, comme le Grunt Festival ou plus récemment l’Olympia Que de l’amour de Ghost Killer Track. Évoluant au sein du label de Disiz, il espère atteindre une nouvelle dimension. Rounhaa

Espace Julien MARSEILLE 39, Cours Julien Bouches-du-Rhône

