Marseille Mademoiselle – Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab Espace Julien, 18 novembre 2023, MARSEILLE. Mademoiselle – Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab Espace Julien. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Les Rencontres d’Averroès (PLATESV-R-2019-001290/001288) présentent ce concert Hanté par la musique de Rachid Taha (qui fut l’invité des Rencontres d’Averroès en 2013), le trio d’exception composé de Rodolphe Burger (voix, guitare), Mehdi Haddab (oud électrique) et Sofiane Saidi (voix, claviers, machines, basse) nous embarque dans une transe sensuelle, entre le raï de Sidi-Bel-Abbès et un blues-rock épicé. Une performance abrasive, poignante et formidablement chaleureuse pour fêter la 30e édition des Rencontres d’Averroès ! Votre billet est ici Espace Julien MARSEILLE 39, Cours Julien Bouches-du-Rhône 22.0

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace Julien Adresse 39, Cours Julien Ville MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhône

