Marseille Concert Orgues et Cuivres Pour le Secours Populaire EGLISE NOTRE DAME DU MONT, 19 novembre 2023, MARSEILLE. Concert Orgues et Cuivres Pour le Secours Populaire EGLISE NOTRE DAME DU MONT. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 16:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. maquette Orchestre Orgues et cuivres Jean Marc Regoli , dont les trompettes ont chanté pendant 30 ans à l’opéra et qui a fait vibré notre salle en octobre lors du fantastique concert « ensemble de cuivres » Bernard Gely célèbre organiste titulaire de l’église de la madeleine Camille Charles trompettiste reconnu pour son style musical Avec un répertoire riche de couleurs musicales des grands compositeurs Bach, Theleman, Fauré, Mozart, Martini, Verdi, Caccini, Schubert, Ey harburg & Harold Arlen, Torelli. Eglise Notre Dame Du Mont 1, Rue de Lodi 13006 MARSEILLE Votre billet est ici EGLISE NOTRE DAME DU MONT MARSEILLE 1 RUE DE LODI Bouches-du-Rhône 15.0

EUR15.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu EGLISE NOTRE DAME DU MONT Adresse 1 RUE DE LODI Ville MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville EGLISE NOTRE DAME DU MONT latitude longitude 43.29146280548418;5.385070469765555

