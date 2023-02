Marseille Dub Station #42 CABARET ALEATOIRE LA FRICHE, 11 février 2023, MARSEILLE.

Marseille Dub Station #42 CABARET ALEATOIRE LA FRICHE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 22:00. Tarif : 19.8 euros.

Pour cette nouvelle édition au Cabaret Aléatoire, on accueille les duos anglais de Dubkam, les italiens de Moa Anbessa et les marseillais Massilia Hi-Fi et Baltimores.

Votre billet est ici

CABARET ALEATOIRE LA FRICHE MARSEILLE 41 rue Jobin Bouches-du-Rhone

.19.8 EUR19.8.

