Ian Linter : Anar Kam DATA médiathèque Marseille, 8 décembre 2023T 19:00, Marseille.

Anar Kam

La suppression des débris de l’espace inter-électrodes est susceptible d’être toujours partielle. Ainsi, les propriétés électriques du diélectrique dans l’espace inter-électrodes peuvent être différentes de leurs valeurs nominales et peuvent même varier avec le temps. La distance inter-électrodes, appelée aussi l’interstice d’étincelle, est le résultat des algorithmes de contrôle de la machine spécifique utilisée. Le contrôle d’une telle distance est logiquement central dans ce processus. De plus, tout le courant entre le diélectrique n’est pas du type idéal : l’interstice d’étincelle peut être court-circuité par les débris. Cela est indésirable car un court-circuit contribue à l’élimination du matériau de manière différente de la situation idéale.

Ian Linter

Immédiatisme électro-organique dans des structures aléatoires en temps réel : OLoF NiNe, ACT9, Airf’Auga, Massacre Divino, Plasma, RTP, La Main Traumatique avec Joséphine Muller, entre autres… Ian Linter tourne le troisième axe créé par Bórgia Ginz et reflété par Juca Pimentel.

produções Ganza

data

data est un lieu d’exposition et une salle de concert associative tournée vers les musiques expérimentales et improvisées, à Marseille. data est aussi une médiathèque musicale associative où les adhérents peuvent emprunter gratuitement parmi les quelques 3000 vinyles, 4000 CDs et 200 K7s de la collection. Si on voulait tout écouter, il faudrait au moins une bonne année pour écluser le fond, sans manger, ni dormir.

DATA médiathèque 44, rue des bons enfants, Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône