Grand Marché de Noël des Créateurs Cours Julien, Marseille, 14 décembre 2019 10:00, Marseille. 14 – 22 décembre 2019 Sur place Entrée Libre marquagecontact@gmail.com Marché de réputation nationale réunissant de talentueux artistes et artisans, les w-e des 14, 15, 21 & 22 déc. La garantie de trouver des cadeaux originaux et de faire de belles rencontres. “Grand Marché de Noël des Créateurs” 21ème édition Cours Julien – Marseille L’événement se déroulera sur deux week-ends consécutifs, les samedi 14 et dimanche 15 puis les samedi 21 & dimanche 22 décembre. Une extraordinaire balade créative pour tous ceux qui partagent avec nous ce goût pour l’originalité et l’insolite. Un événement national qui favorise les échanges chaleureux entre Créateurs et Publics avec de nombreux domaines représentés tel que peinture, sculpture, bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoires, mobilier, reliure, céramique, travail du fil, du bois, du verre, du métal… Un éclectisme offrant un très large choix d’idées cadeaux comme autant d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir. Venez flâner dans des univers inspirés et laissez vous séduire par des myriades de rencontres avec des formes, des matières et des couleurs domptées par ces créateurs originaux. Avec une gamme de prix & une palette de sensibilités très étendues pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Une invitation à partager un monde chatoyant de singularités et plein d’idées pour émerveiller les esprits comme autant de cadeaux uniques. Cours Julien, Marseille Cours Julien 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône samedi 14 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

dimanche 15 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

samedi 21 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

dimanche 22 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

