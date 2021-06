Marseille Maï Homes Le Colbert Bouches-du-Rhône, Marseille Marseille COMPLET Maï Homes Le Colbert Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ce projet est à l’initiative d’un groupe de jeunes entre 12 ans et 16 ans. Début Janvier elles étaient trois à vouloir partir à Marseille. L’une deux d’entre elles étaient déjà partie dans cette ville et voulait renouveler l’expérience. trois autres jeunes ont rejoint le groupe formant ainsi le noyau dur. Le groupe se compose de 4 jeunes filles et 3 garçons. Leur projet est de découvrir Marseille mais également de partir en vacances en bord de mer

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Maï Homes Le Colbert 16 rue colbert, 13002 Marseille, France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

