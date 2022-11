Marseille célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant Marseille 2e Arrondissement, 19 novembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant

2022-11-19 11:00:00 – 2022-11-19 17:00:00

Labellisée en 2021 Ville amie des enfants par l’UNICEF, la ville de Marseille qui fait de l’enfance l’une de ses priorités, organise sa deuxième édition du « Village des droits de l’enfant » samedi 19 et dimanche 20 novembre afin de célébrer la journée mondiale de l’Enfance (crée en 1954, avec l’adoption par l’Assemblée générale des nations unies de la Déclaration des droits de l’enfant ). Le 20 novembre est aussi la journée internationale des droits de l’enfant, depuis la signature en 1989 de la Convention internationale des droits de l’enfant.



L’Hôtel de Ville ouvre les portes de ses salles Rapuzzi, Bailli de Suffren et des mariages pour le « Village des droits de l’enfant ». Les visiteurs pourront découvrir des ateliers ludiques, informatifs et pédagogiques autour des principaux droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant : droit à la santé, à la protection, aux loisirs, à la liberté d’information et d’expression…



Un programme, composé de concerts, projections documentaires et de nombreux ateliers à destination des enfants, est proposé par la Ville de Marseille et les partenaires de l’événement : l’Unicef, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille, le tissu associatif local et les écoles marseillaises participantes.



Programme



Samedi 19 novembre​

11H

Lecture des droits de l’enfant par deux enfants de l’école Estaque Gare et traduction en langage des signes.





DE 11H30 À 12H

Concert de chansons sur les Droits de l’enfant par une vingtaine d’enfants âgés de moins de 12 ans – association les Arts et l’Enfant.





TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 17H

Ateliers et jeux : maquillage enfant – théâtre d’images « kamishibai » – grand jeud de l’oie, ideasbox – bibliothèque mobile – atelier d’expression théâtrale.



Ateliers Unicef (kamishibai – grand jeu de l’oie sur les droits – différents jeux pour présenter les droits de l’enfant).

Atelier ideasbox (ACELEM) – Francas 13 – ADEJ – ASAP – Poly’Môme- PACA.

Atelier d’expression avec le Badaboum Théâtre.

Exposition École élémentaire Estaque Gare : présentation des projets menés par les classes de CP, CE1 et CE2.

Exposition des créations réalisées par les sections de grands (2/3ans) des crèches municipales de Marseille et des Accueils Collectifs de Mineurs associatifs.

Projections :

• film sur la petite enfance ;

• clip contre le cyber harcèlement ;

• film sur une crèche un musée.



Dimanche 20 novembre

10H30

Lecture des droits de l’enfant par deux enfants de l’école Estaque Gare et traduction en langage des signes.





DE 11H À 12H

Concert de 50 violonistes enfants – Association pour la promotion de l’interculturel du parc Bellevue





15H

Concert de chants traditinnels ukrainiens par des jeunes – Association Kazoo



TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 17H

Atelier et jeux : théâtre d’images « kamishibai » – grand jeu de l’oie – initiation au cirque – ateliers de sensibilistation aux actions humanitaires – inititiation aux gestes qui sauvent et prévention des accidents domestiques par la Batatillon des marins-pompiers de Marseille.



Atelier Unicef (kamishibai – grand jeu de l’oie sur les droits – différents jeux pour présenter les droits de l’enfant).

Ateliers Les Arts et l’Enfant – Unis Terre – Archaos – SOS Méditerranée.

Atelier ludothèque de la Direction de l’Animation Éducative et de la Jeunesse – Ville de Marseille

Exposition École élémentaire Estaque Gare : présentation des projets menés par les classes de CP, CE1 et CE2.

Marins Pompiers de Marseille ( gestes qui sauvent et prévention des accidents domestiques).

Exposition des créations réalisées par les sections de grands (2/3 ans) des crèches municipales de Marseille et des Accueils Collectifs de Mineurs associatifs.

Projections :

• film sur la petite enfance ;

• clip contre le cyber harcèlement ;

• film sur une crèche un musée.

