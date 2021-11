Marseille Casa consolat Bouches-du-Rhône, Marseille Fête du pain Casa consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Fête du pain Casa consolat, 13 novembre 2021 20:00, Marseille. Samedi 13 novembre, 20h00 Sur place Prix libre (5€ conseillé) Soirée théatrale et musicale pour fêter la panification au levain naturel Dans la continuité d’un atelier de confection de pain la journée, une soirée ouverte, pour déguster et fêter ce processus de panification A 20h30

Conférence gesticulée “De la bannette au pain”

https://lecitronjaune.com/duologos/duologos-2019/

Un dialogue mordant sur le contenu de nos assiettes

Redécouvrez le pain, cet objet historiquement sacré en France qui, suite à l’essor industriel, a subi de multiples transformations. De la bannette au pain, mis en scène et en bouche par Jean-Pierre Berlan et François Palanque est une joyeuse conférence-dégustation-discussion qui aborde avec humour et mordant les différents pains et leurs processus de fabrication. Et qui invite à ouvrir le débat ! A 21h30

Kolibri (rap paysan, marseillais en ce moment)

https://kolibri-album.bandcamp.com/releases Dès 20h, pour accompagner cette soirée, un apéro vous attendra, à base de tartines des pains confectionnés dans la journée ! Infos pratiques:

Samedi, 13/11, 20h (+ atelier sur inscription 9h30 – 18h)

? 1 Rue Consolat, 13001 Marseille

? Conférence gesticulée “De la bannette au pain”

? Kolibri (rap paysan) + Open mic’

? Entrée à prix libre – prix conseillé 5€ Casa consolat 1 rue consolat 13001 Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône samedi 13 novembre – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Casa consolat Adresse 1 rue consolat 13001 Marseille Ville Marseille Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Casa consolat Marseille