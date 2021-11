Marseille Brasserie Zoumaï Bouches-du-Rhône, Marseille Bal folk à Marseille Brasserie Zoumaï Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bal folk à Marseille Brasserie Zoumaï, 20 novembre 2021 19:30, Marseille. Samedi 20 novembre, 19h30 Sur place Entrée libre et contribution au chapeau https://calc.ouvaton.coop/jnuivnk1nxp8 Bal avec initiation préalable aux danses folk Pour se réchauffer avant l’hiver, viens danser à Zoumaï, brasserie bio & artisanale :

19h30 Initiation aux danses Folk

20h30 Bal avec 3 Pas d’Ici, (en duo, accordéon, violon & voix)

22h00 Bœuf Contribution à PRIX LIBRE pour payer les musiciennes Dis-nous si tu viens en t’inscrivant là : https://calc.ouvaton.coop/jnuivnk1nxp8

Et surtout, musicien·nes amenez vos instruments pour le bœuf !!

Si jamais, garde ta goutte au nez, chez toi dans ton lit. Pour venir :

Brasserie Zoumaï

7 Cours Gouffé

13006 Marseille

**Métro 1 & 2 : arrêt Castellane

**Stationnement difficile : pense au covoiturage en t’inscrivant ici

**Dernier bus retour pour Aix 00:50 Un souci, une question, tu veux donner un coup de main ?

Contacte Joëlle :

par sms au 06 09 62 18 83

Ou Raphaëlle :

Brasserie Zoumaï 7 cours Gouffé 13006 MARSEILLE

