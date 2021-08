Marseille Place Villeneuve Bargemond Bouches-du-Rhône, Marseille « Marseille Brasiliera » Place Villeneuve Bargemond Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

« Marseille Brasiliera » Place Villeneuve Bargemond, 12 août 2021, Marseille. « Marseille Brasiliera »

Place Villeneuve Bargemond, le jeudi 12 août à 21:00

Dans le cadre de l’Eté Marseillais, la Ville de Marseille organise pendant la saison estivale des concerts gratuits, Place Bargemon (Quai du port). Le jeudi 12 août à 21h, venez assister à une soirée aux sonorités brésiliennes Un voyage de Rio jusqu’au Nord du Brésil avec le Groupe « Wallace Negao » et la troupe de danse « Cheiro do Brasil ». Proposé par la Ville de Marseille en partenariat avec Arts et musiques en Provence, en collaboration avec Casa Do Samba. Entrée gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Entrée libre

Place Villeneuve Bargemond 13002 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T21:00:00 2021-08-12T23:00:00

