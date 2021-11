Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Spectacle de noël sur glace à la Patinoire de Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Spectacle de noël sur glace à la Patinoire de Marseille Bouches-du-Rhône, 1 décembre 2021 14:30, Marseille. Mercredi 1 décembre, 14h30 Sur place 17 https://the-place-to-be.fr/evenement/spectacle-sur-glace-de-noel-a-la-patinoire-de-marseille/ Patinage, Acrobaties et Magie au Palais Omnisports Spectacle sur glace de noël à la Patinoire de Marseille MERCREDI 1 DÉCEMBRE 2021 À 14:30 Lieu de l’événement : Palais Omnisports Patinoire Skatepark de Marseille – 12 Bd Fernand Bonnefoy 13010 Marseille Patinage, Acrobaties et Magie se mêlent pour votre plus grand plaisir à la patinoire le mercredi 1er décembre. Noël approche ! Et la vie s’organise autours des fêtes de fin d’année. Bien entendu, le père Noël est au rendez-vous et comme chaque année ! En savoir plus… Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône mercredi 1er décembre – 14h30 à 17h00

