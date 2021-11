Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée Loup-Garou à Baraka Jeux Marseille tous les jeudis Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée Loup-Garou à Baraka Jeux Marseille tous les jeudis Bouches-du-Rhône, 25 novembre 2021 19:00, Marseille. 25 novembre 2021 – 23 juin 2022, les jeudis Sur place 2 https://the-place-to-be.fr/evenement/soiree-loup-garou-tous-les-jeudis-a-baraka-jeux-marseille/ Soirée jeu de société Loup-Garou dans un bar à jeux du Cours Julien à Marseille « Baraka Jeux » Soirée Jeu de société ! Loup-Garou au Bar à Jeux “Baraka Jeux” Tous les jeudis à 19h Stratégie, bonne humeur, et rôles inédits autour d’un bon cocktail, que vous soyez joueur expérimenté ou débutant curieux, solitaire ou en groupe, tout le monde a sa place au sein du conseil du village ? Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, elles vous seront réexpliquées à chaque début de partie. Toutes les infos sur les soirées Loup Garou à Marseille ICI Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône jeudi 25 novembre – 19h00 à 23h59

jeudi 2 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 9 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 16 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 23 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 30 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 6 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 13 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 20 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 27 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 3 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 10 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 17 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 24 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 3 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 10 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 17 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 24 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 31 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 7 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 14 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 21 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 28 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 5 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 12 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 19 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 26 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 2 juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 9 juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 16 juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 23 juin 2022 – 19h00 à 23h59

