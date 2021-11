Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Réveillon du 31 décembre 2021, quoi faire ? Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Réveillon du 31 décembre 2021, quoi faire ? Bouches-du-Rhône, 31 décembre 2021 19:00, Marseille. Vendredi 31 décembre, 19h00 Sur place 35 https://the-place-to-be.fr/evenement/reveillon-saint-sylvestre-nouvel-an/ Idées de sorties et soirées pour passer un bon réveillon du nouvel an Quoi faire pour le Réveillon du jour de l’an 2022 / Soirée de la Saint Sylvestre de 31 décembre 2021 sur Marseille et dans les Bouches du Rhône ? Où sont les meilleures soirées du Nouvel An sur Marseille, Aix-en-Provence et dans les Bouches du Rhône ? Dans quel restaurant réserver un bon repas pour la Saint Sylvestre ? Où sortir pour fêter l’arrivée de la nouvelle année 2022 ? Envie de bouger sur une piste de danse jusqu’au bout de la nuit pour passer cette nouvelle année ? Trouvez une sortie pour le réveillon 2022 en famille ou entre amis dans une salle de spectacle à Marseille ou dans un de nombreux restaurants des Bouches-du-Rhône. Suivez le guide ! Bon bout d’an à vous Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône vendredi 31 décembre – 19h00 à 23h59

