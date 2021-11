Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Expo Dino / Shark au Parc Chanot à Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Expo Dino / Shark au Parc Chanot à Marseille Bouches-du-Rhône, 12 février 2022 10:00, Marseille. 12 et 13 février 2022 Sur place 10 https://the-place-to-be.fr/evenement/exposition-dinoshark-au-parc-chanot-a-marseille/ Exposition de Dinosaures (Activité enfants) DinoShark – L’Exposition Dino et Monstres Marins au Parc Chanot Le 12 et 13 février 2022 de 10h à 19h Lieu de l’exposition : Parc Chanot 13008 Marseille (palais de la Méditerranée) Pour la première fois a Marseille, découvrez l’exposition DinoShark, la plus grande exposition itinérante en Europe. Cette exposition grandeur nature de la terre des dinosaures aux géants des mers où vous pourrez découvrir : Requins

Tortues

Dinosaures

Pieuvres géantes

Baleines … En savoir plus ICI Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône samedi 12 février 2022 – 10h00 à 19h00

dimanche 13 février 2022 – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bouches-du-Rhône Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Bouches-du-Rhône Marseille