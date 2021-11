Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Concerts de noël gratuits sur Marseille et les Bouches du Rhône Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concerts de noël gratuits sur Marseille et les Bouches du Rhône Bouches-du-Rhône, 3 décembre 2021 18:30, Marseille. 3 – 21 décembre Sur place Entrée libre https://the-place-to-be.fr/evenement/les-concerts-de-noel-chants-de-noel-marseille/ Chants de noël, 67 concerts gratuits dans la région des Bouches du Rhône 67 concerts et chants de noël sur Marseille et les Bouches du Rhône Du 03 au 22 décembre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Cette tradition bien ancrée en Provence “Les Chants de Noël” invite édition après édition des artistes d’horizons différents. La programmation reflète une grande variété de cultures autour de la musique en mettant en avant des valeurs universelles que sont le partage et la générosité. Pour cette 28e édition, des ensembles vocaux de renom et des grands noms de la scène musicale se produiront dans des salles emblématiques comme dans des lieux plus intimistes aux quatre coins des Bouches-du Rhône, à Marseille et dans d’autres villes et villages du département. À l’initiative du Département des Bouches-du-Rhône, la tournée des Chants de Noël 2021 promet une nouvelle fois du grand spectacle pour retrouver ensemble la magie des fêtes de fin d’année. Au cœur de cette riche programmation, 6 formations vous invitent à un voyage à travers les Noëls du monde, du Noël napolitain au Noël américain en passant par le Noël en chansons. Toutes les dates et villes des concerts de noël gratuits ici Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône vendredi 3 décembre – 18h30 à 22h00

