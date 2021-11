Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Cirque sur Glace avec le Cirque Medrano au J4 de Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cirque sur Glace avec le Cirque Medrano au J4 de Marseille Bouches-du-Rhône, 4 décembre 2021 14:00, Marseille. 4 décembre 2021 – 8 janvier 2022 Sur place 24 https://the-place-to-be.fr/evenement/feerie-sur-glace-au-j4-a-marseille/ Un show époustouflant avec les stars mondiales du Cirque ! Cirque sur Glace avec le Cirque Medrano au J4 de Marseille Du 04 décembre 2021 au 09 janvier 2022 Lieu : CHAPITEAU MEDRANO : Esplanade du J4 / Mucem – 13002 MARSEILLE Les fêtes de Noël sont l’occasion pour toute la famille de se retrouver et de partager un moment unique autour d’un grand spectacle festif et inédit de cirque pour toute la famille ! Sous le grand Chapiteau scintillant de mille lumières, installez-vous dans la douceur sucrée du Popcorn savamment caramélisé, du parfum enivrant de la barbe à papa, et des effluves boisées émanant de la sciure. Prenez place autour de cette piste magique, ce cercle parfait et enchanté, prêt à accueillir les étoiles du cirque, des artistes venus des quatre coins de la planète dans un seul et unique but : vous émerveiller ! En savoir plus ICI Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône samedi 4 décembre – 14h00 à 22h00

Détails Heure : 14:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bouches-du-Rhône Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Bouches-du-Rhône Marseille