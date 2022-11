67 concerts de Noël gratuits sur Marseille et aux alentours Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

67 concerts de Noël gratuits sur Marseille et aux alentours Bouches-du-Rhône, 1 décembre 2022 17:00, Marseille. 1 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Sur place https://the-place-to-be.fr/evenement/les-concerts-de-noel-chants-de-noel-marseille/

30ème édition des chants et concerts gratuits de Noël à Marseille et dans les Bouches du Rhône Les chants de Noël du 1er au 22 décembre : 67 concerts gratuits Cette tradition bien ancrée en Provence “Les Chants de Noël” invite édition après édition des artistes d’horizons différents. La programmation reflète une grande variété de cultures autour de la musique en mettant en avant des valeurs universelles que sont le partage et la générosité. Découvrez l’ensemble de la programmation des concerts de noël ICI Bouches-du-Rhône Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône jeudi 1er décembre – 17h00 à 22h30

vendredi 2 décembre – 17h00 à 22h30

samedi 3 décembre – 17h00 à 22h30

dimanche 4 décembre – 17h00 à 22h30

lundi 5 décembre – 17h00 à 22h30

mardi 6 décembre – 17h00 à 22h30

mercredi 7 décembre – 17h00 à 22h30

jeudi 8 décembre – 17h00 à 22h30

vendredi 9 décembre – 17h00 à 22h30

samedi 10 décembre – 17h00 à 22h30

dimanche 11 décembre – 17h00 à 22h30

lundi 12 décembre – 17h00 à 22h30

mardi 13 décembre – 17h00 à 22h30

mercredi 14 décembre – 17h00 à 22h30

jeudi 15 décembre – 17h00 à 22h30

vendredi 16 décembre – 17h00 à 22h30

samedi 17 décembre – 17h00 à 22h30

dimanche 18 décembre – 17h00 à 22h30

lundi 19 décembre – 17h00 à 22h30

mardi 20 décembre – 17h00 à 22h30

mercredi 21 décembre – 17h00 à 22h30

dimanche 1er janvier 2023 – 17h00 à 21h30

