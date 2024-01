Concert à la bougie à Marseille, découvrez le programme et les dates Bouches-du-Rhône Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

Concert à la bougie à Marseille, découvrez le programme et les dates Bouches-du-Rhône Marseille 6 janvier 2024 – 5 février 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-06 19:00

Fin : 2025-02-05 23:00

Assistez à des concerts à la lueur des bougies interprétés par des musiciens en direct dans certains des lieux les plus emblématiques de Marseille 6 janvier 2024 – 5 février 2025 1

Découvrez la programmation des concerts à la Bougie prévue à Marseille

Les concerts Candlelight, ce sont de magnifiques chef d’œuvres de la musique interprétés à la lueur des bougies et joués dans des lieux d’exception à Marseille.

Hommages aux Rolling Stones, à ABBA, à Mickael Jackson, à Coldplay ou encore à Queen, mais également les œuvres classiques de Vivaldi, Mozart, Chopin ou encore Beethoven. Vous ne pourrez qu’apprécier ce moment hors du temps.

Découvrez le programme des concerts à la bougie sont prévus en 2024 ICI

