SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie 2 bd Rabatau Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie 2 bd Rabatau, 17 novembre 2023, Marseille. Le salon expose du vin, apéritifs et liqueurs, whiskies, du cognac, de l’armagnac, du jus de fruits, des viandes fermières, des plats cuisinés, des légumes, condiments, salaisons et charcuteries….

2023-11-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-20 . EUR.

2 bd Rabatau Parc des Expositions

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The show exhibits wine, aperitifs and liqueurs, whiskies, cognac, armagnac, fruit juices, farm meats, ready-made meals, vegetables, condiments, cured meats and delicatessen… La exposición presenta vinos, aperitivos y licores, whiskies, coñac, armañac, zumos de frutas, carnes de granja, platos preparados, verduras, condimentos, embutidos y productos de charcutería. Auf der Messe werden Wein, Aperitifs und Liköre, Whiskys, Cognac, Armagnac, Fruchtsäfte, Fleisch aus Freilandhaltung, Fertiggerichte, Gemüse, Gewürze, Pökelfleisch und Wurstwaren ausgestellt… Mise à jour le 2023-01-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu 2 bd Rabatau Adresse 2 bd Rabatau Parc des Expositions Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 2 bd Rabatau Marseille

2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie 2 bd Rabatau 2023-11-17 was last modified: by SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie 2 bd Rabatau 2 bd Rabatau 17 novembre 2023 2 bd Rabatau Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône