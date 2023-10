Marchés de Noël à Marseille, Aix et aux alentours Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Marchés de Noël à Marseille, Aix et aux alentours Bouches-du-Rhône Marseille, 4 novembre 2023 10:00, Marseille. Marchés de Noël à Marseille, Aix et aux alentours Bouches-du-Rhône Marseille 4 novembre – 31 décembre Villages de noël, marchés d’artisans, animations et spectacles de noël, rencontre avec le père noël. Découvrez les festivités prévues pour cette fin d’année sur Marseille et les Bouches-du-Rhône 4 novembre – 31 décembre 1 2023 – Marché de Noël – Foire aux Santons à Marseille, Aix et partout en Provence Où sont les villages et marchés de noël sur Marseille et aux alentours en novembre et décembre 2023 ? Découvrez les marchés de noël de la région, une top idée de sortie à faire en famille, avec les enfants. Trouvez l’inspiration pour vos cadeaux de noël avec les bons produits des artisans et créateurs des Bouches-du-Rhône. Photo avec le père noël, animations, illuminations, ateliers créatifs de fabrication d’objets de noël…. Les premières dates sont à partir du 04 novembre et jusqu’à fin décembre 2023. On vous dit tout sur les Marchés et festivités de NOEL ICI Bouches-du-Rhône Marseille Marseille 13000 Bouches-du-Rhône Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bouches-du-Rhône Adresse Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Bouches-du-Rhône Marseille

