Beauty Prof’s 2 bd Rabatau, 8 octobre 2023, Marseille.

Après un record d’affluence battu en 2022, Beauty Profs prépare une 20e édition riche en nouveautés. L’occasion de déménager dans le prestigieux Hall 1 pour s’agrandir.. Professionnels

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-09 . .

2 bd Rabatau Palais des Congrès

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a record attendance in 2022, Beauty Profs is preparing a 20th edition rich in novelties. The opportunity to move to the prestigious Hall 1 to expand.

Tras un récord de asistencia en 2022, Beauty Profs prepara una 20ª edición llena de novedades. La oportunidad de trasladarse a la prestigiosa Sala 1 para ampliar.

Nach einem Besucherrekord im Jahr 2022 bereitet die Beauty Profs eine 20. Ausgabe mit vielen Neuerungen vor. Die Gelegenheit, in die prestigeträchtige Halle 1 umzuziehen, um sich zu vergrößern.

Mise à jour le 2023-02-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille