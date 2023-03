Festival national de théâtre amateur – Marseille 2023, 1 avril 2023, Marseille Marseille.

Festival national de théâtre amateur – Marseille 2023 EUR

Nombreux théâtres à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône

2023-04-01 – 2023-06-10

Marseille

Bouches-du-Rhône

Marseille .

EUR Le 24e Festival National de Théâtre Amateur – Marseille 2023 n’attend que vous pour se lancer !



Il se déroulera du 1 avril au 10 juin dans différents théâtres professionnels de Marseille (un nouveau théâtre à nos côté : L’Astronef) et du département (avec l’entrée Des Salins dans le répertoire des salles prestigieuses qui l’accueillent).



Un rendez-vous incontournable pour les troupes amateurs

Cette année encore, quatorze lieux partenaires accueillent ce festival de la FNCTA des Bouches-du-Rhône à la configuration unique en France : La Joliette, Les Salins, La Criée, Le théâtre de l’Astronef, l’Espace Culturel Busserine, les Bernardines, le Théâtre Marie-Jeanne, La Quincaillerie, le Parvis des Arts, L’R de la Mer, le Lacydon, le Lenche, Tour Sainte et le Gymnase.



Le 24e Festival National de Théâtre Amateur – Marseille 2023 promet d’être, une fois de plus, le reflet de la création théâtrale chez les amateurs avec un répertoire varié, comportant du théâtre contemporain, de la comédie, du boulevard, des écritures collectives…



Nous revenons avec nos soirées qui se déroulent dans une ambiance très conviviale et détendue qui fait la renommée de notre festival.



Ce qui rend exceptionnelle cette manifestation :



Quatorze spectacles venus de toute la France et sélectionnés par un jury de

professionnels et d’amateurs dans des salles professionnelles :



Samedi 1 avril à 20h : Richard III n’aura pas lieu, au Théâtre La Joliette



Vendredi 7 avril à 20h : Le Roi de Haut en Bas, au Théâtre Les Salins



Vendredi 14 Avril à 20h : Que la noce commence, au Théâtre de La Criée



Vendredi 15 avril à 20h : Edmond, au Théâtre de La Criée



Samedi 22 avril à 20h : Chat en Poche, au Théâtre de l’Astronef



Vendredi 28 avril à 20h – Place aux jeunes : Jouons nos droits, aux Loges – Mairie du 13/14



Samedi 29 avril à 20h : Le Repas des Fauves, au Centre Culturel Busserine



Vendredi 5 mai à 20h : Cendrillon, au Théâtre Les Bernardines



Samedi 6 mai à 20h : Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on a rien à dire, au Théâtre Les Bernardines



Samedi 20 mai à 20h : Le jour où j’ai ramassé la lune dans l’eau, au Théâtre Le Parvis des Arts



Jeudi 25 mai à 20h : Crash Zone, au Théâtre du Lacydon



Vendredi 26 mai à 20h : Dis à ma fille que je pars en voyage, au Théâtre du Lacydon



Samedi 27 mai à 17h30 : Très Saint Père, Salle de Lenche



Samedi 27 mai à 20h : Une semaine… pas plus, au Théâtre du Lacydon



Des soirées à thèmes gratuites :



– Lectures des contes de 1001 nuits :

Le lundi 24 avril – l’Espace Culturel La Busserine de 14h à 19h.

Le mardi 25 Avril – Mairie du 13/14 de 14h à 18h.

– Place aux jeunes – Le stage jeune Commedia dell’arte : Le jeudi 27 avril de 10h à 16h30 à l’Espace

Culturel Busserine.

– Lectures mises en espace : Le jeudi 11 mai à 19h au Théâtre Marie-Jeanne

– Coup de PouSSe à la jeune Cie la Bulle et le pavé : Le vendredi 19 mai à 19h au Théâtre de la Quincaillerie

– Répétitions publiques, Le mercredi 24 mai à 19 h au Théâtre L’R de la mer.

– Scène ouverte : Le samedi 10 juin à 15h à l’Espace Culturel Tour Sainte.



– Des actions de médiation créées en concertation avec les structures sociales.

– Une équipe de bénévoles tout terrain, passionnés, enthousiastes, investis, généreux,

créatifs, infatigables..

Un Festival de Théâtre Amateur devenu National depuis 3 saisons !

http://fnctasudest.fr/

Marseille

