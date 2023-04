Les Journées COFREND 2 bd Rabatau, 5 juin 2023, Marseille.

Véritable vitrine en termes d’innovations industrielles et scientifiques, Les Journées COFREND proposent aux visiteurs de découvrir, durant 3 jours de conférences et d’exposition, toutes les composantes de la filière END.. Professionnels

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-08

2 bd Rabatau Parc des Expositions

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Real showcase in terms of industrial and scientific innovations, the COFREND Days offer to the visitors to discover, during 3 days of conferences and exhibition, all the components of the NDT sector.

Auténtico escaparate de las innovaciones industriales y científicas, las Jornadas COFREND ofrecen a los visitantes la oportunidad de descubrir todos los componentes del sector de los END durante tres días de conferencias y exposiciones.

Die COFREND-Tage sind ein Schaufenster für industrielle und wissenschaftliche Innovationen und bieten den Besuchern die Möglichkeit, während der dreitägigen Konferenz und Ausstellung alle Komponenten der END-Branche kennenzulernen.

