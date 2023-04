Une Irritation 23 Rue Des Trois Rois, 25 mai 2023, Marseille.

C’est au contact renouvelé de la société artistique viennoise qu’il s’était juré de fuir que Thomas Bernhard déplie sa pensée….

2023-05-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-25 . EUR.

23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It is in renewed contact with the Viennese artistic society that he had sworn to flee that Thomas Bernhard unfolds his thoughts…

A través de un nuevo contacto con la sociedad artística vienesa de la que había jurado huir, Thomas Bernhard despliega sus pensamientos…

Im erneuten Kontakt mit der Wiener Kunstgesellschaft, der zu entfliehen er sich geschworen hatte, entfaltet Thomas Bernhard seine Gedanken…

Mise à jour le 2022-07-11 par Ville de Marseille