Les Maternités de A à Z – Ta mère ! 7 Promenade Robert Laffont, 17 mai 2023, Marseille.

La maternité est un thème universel et originel. Nul besoin d’être mère pour en avoir une de référence, de différents caractères, de la Madre en madone à la daronne adorée..

2023-05-17 à ; fin : 2023-10-02 . EUR.

7 Promenade Robert Laffont Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée – Mucem

Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Motherhood is a universal and original theme. You don’t need to be a mother to have one of reference, of different characters, from the Madonna to the adored darling.

La maternidad es un tema universal y original. No hace falta ser madre para tener uno de referencia, de distintos personajes, desde la Madonna a la adorada querida.

Die Mutterschaft ist ein universelles und ursprüngliches Thema. Man muss keine Mutter sein, um eine Referenzmutter zu haben, mit verschiedenen Charakteren, von der Madre als Madonna bis zur angebeteten Daronne.

Mise à jour le 2022-12-29 par Ville de Marseille