Journée de brassage 16 Rue Saint-Pierre, 1 janvier 2023, Marseille.

Apprenez à brasser votre propre bière et à créer vos propres recettes.

En une journée de cours et de pratique ludique vous serez prêts à fabriquer chez vous vos propres bières, composer vos propres recettes. Apprendre à brasser : c’est facile et….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

16 Rue Saint-Pierre

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Learn how to brew your own beer and create your own recipes.

In one day of classes and fun practice you’ll be ready to make your own beers at home and create your own recipes. Learn to brew: it’s easy and..

Aprenda a elaborar su propia cerveza y a crear sus propias recetas.

En un día de clases y divertidas prácticas estarás listo para elaborar tus propias cervezas en casa y crear tus propias recetas. Aprender a elaborar cerveza: es fácil y?

Lernen Sie, Ihr eigenes Bier zu brauen und Ihre eigenen Rezepte zu kreieren.

In einem Tag Unterricht und spielerischer Praxis werden Sie bereit sein, zu Hause Ihr eigenes Bier herzustellen und Ihre eigenen Rezepte zusammenzustellen. Brauen lernen: Es ist einfach und..

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille