Les secrets de Mazargues, village atypique des Calanques Coquillages claude, 1 janvier 2023, Marseille.

La visite guidée du quartier de Mazargues vous fera voyager dans le « village de pêcheurs sans mer ». Partez à la découverte des secrets et des anecdotes historiques de ce village provençal aux portes des Calanques..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Coquillages claude

Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The guided tour of the Mazargues district will take you on a journey through the « village of fishermen without a sea ». Discover the secrets and historical anecdotes of this Provencal village at the gateway to the Calanques.

La visita guiada al barrio de Mazargues le llevará a recorrer el « pueblo de pescadores sin mar ». Descubra los secretos y anécdotas históricas de este pueblo provenzal a las puertas de las Calanques.

Die geführte Tour durch das Viertel Mazargues wird Sie in das « Fischerdorf ohne Meer » entführen. Entdecken Sie die Geheimnisse und historischen Anekdoten dieses provenzalischen Dorfes vor den Toren der Calanques.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille