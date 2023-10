Cet évènement est passé Atelier Mixologie à Marseille « Créer un cocktail » Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Atelier Mixologie à Marseille « Créer un cocktail » Bouches-du-Rhône Marseille, 28 octobre 2022 19:00, Marseille. Atelier Mixologie à Marseille « Créer un cocktail » Bouches-du-Rhône Marseille 28 octobre 2022 – 22 décembre 2023, les vendredis Assistez à un cours de mixologie avec un professionnel à Marseille 28 octobre 2022 – 22 décembre 2023, les vendredis 1 Atelier mixologie “Créer votre Cocktail” à Marseille 7ème Réalisez 2 cocktails lors d’un atelier de mixologie à Marseille Accompagné d’un véritable passionné de spiritueux, il vous guidera dans les étapes de conception de 2 cocktails. Lors de ce cours, vous participerez à toutes les étapes de sa préparation…. Toutes les informations sur l’atelier mixologie ICI Bouches-du-Rhône Marseille Marseille 13000 Bouches-du-Rhône Détails Heure : 19:00 - 17:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bouches-du-Rhône Adresse Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Bouches-du-Rhône Marseille

Bouches-du-Rhône Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/