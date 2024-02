Marseille Bleu ! 7e édition Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement, dimanche 10 mars 2024.

Le SMUC et l’AP-HM, en partenariat avec la Ville de Marseille organise la 7e édition de la course Marseille Bleu!, pour soutenir le dépistage et la prévention du cancer colorectal.

Parrainée par Basile Boli et de nombreuses personnalités, ouverte à l’activité marche, elle est ouverte à tous et se déroulera au parc Borély.



Course chronométrée de 5 km, marche course libre pour les parents et les enfants, et animations pour toute la famille. .

Avenue du Prado Avenue du Parc Borély

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marsbleu13@depistage-cancers-sud.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 15:00:00



