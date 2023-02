Marseille Bleu ! 6e édition Avenue du Prado, 12 mars 2023, Marseille 8e Arrondissement .

Marseille Bleu ! 6e édition

Avenue du Parc Borély Avenue du Prado Parc Borély Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhone Avenue du Prado Avenue du Parc Borély

2023-03-12 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-12 15:00:00 15:00:00

Parrainée par Basile Boli et de nombreuses personnalités, ouverte à l’activité marche, elle est ouverte à tous et se déroulera au parc Borély.



Course chronométrée de 5 km, marche course libre pour les parents et les enfants, et animations pour toute la famille.

Le SMUC et l’AP-HM, en partenariat avec la Ville de Marseille organise la 6e édition de la course Marseille Bleu!, pour soutenir le dépistage et la prévention du cancer colorectal.

marsbleu13@depistage-cancers-sud.org https://www.smuc.fr/

