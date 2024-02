Marseille au XVIIIe siècle le goût de l’Asie Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, mardi 12 mars 2024.

Marseille au XVIIIe siècle le goût de l’Asie Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Conférence dans le cadre des « Mardis de l’histoire ». Rendez-vous mardi 12 mars.

Une conférence à deux voix pour évoquer le développement considérable des échanges avec l’Asie au XVIIIe siècle, illustrée à travers l’exemple significatif du commerce des indiennes.



• Première partie Au XVIIIe siècle, Marseille devient la porte de l’Orient par Gilbert Buti

Le « goût de l’Asie » a atteint très tôt Marseille par voies méditerranéennes apports de produits asiatiques par des marchands italiens et prises directes sur les marchés des Échelles du Levant. Pour contourner l’intermédiaire levantin et s’approvisionner « à la source », des Marseillais ont songé au XVIIIe siècle à développer des liaisons terrestres à travers le monde ottoman. Mais, outre les difficultés de l’entreprise, passer des Échelles du Levant aux « Échelles de l’Inde » se heurte au monopole qu’exerce la Compagnie des Indes orientales sur l’océan Indien. La suspension de celui-ci en 1769 ouvre pour plusieurs décennies à de puissants négociants marseillais la route maritime vers l’Asie. Les nombreux armements vers les Indes et la Chine de navires des maisons Audibert, Rabaud, Seimandy ou Hugues, font de Marseille la « porte de l’Orient », un siècle avant la fameuse représentation de Puvis de Chavannes (1869).



• Deuxième partie Du Levant à Marseille, les indiennes au cœur de la Provence au 18e siècle par Aziza Gril-Mariotte

Marseille, port tourné vers l’Orient, a joué un rôle primordial dans l’arrivée en Europe des premières toiles imprimées de motifs colorés dès la fin du 16e siècle. Le statut de port franc de la ville lui permet d’échapper au régime de prohibition, imposé à ces étoffes dès 1686, favorisant l’installation de manufactures d’indiennes à « l’imitation du Levant », durant la première moitié du 18e siècle. La fin de la prohibition en 1759 permet le développement des manufactures, en particulier celle fondée à Orange par un fabricant Suisse qui a œuvré à Marseille. Cette histoire industrielle est aussi une aventure artistique où modèle indien et goût français vont former un vocabulaire artistique spécifique à la Provence.

En lien avec l’exposition L’Asie fantasmée, Histoires d’exotisme dans les arts décoratifs en Provence aux XVIIIe et XIXe siècles au Musée des Arts décoratifs de la Faïence et de la Mode Château Borély



Par Gilbert Buti, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université d’Aix Marseille et chercheur au CNRS Laboratoire TELEMMe. et Aziza Gril Mariotte, directrice générale du Musée des tissus de Lyon et Professeur des universités en histoire de l’art Aix-Marseille université et chercheur à l’UMR TELEMMe.



Dans le cadre des « Mardis de l’histoire ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Marseille au XVIIIe siècle le goût de l’Asie Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-12 par Ville de Marseille