Concert à Marseille : Les 4 Saisons de Vivaldi, Experience de Einaudi, Over the rainbow, De Falla, Fauré
Abbaye Saint Victor Marseille
Samedi 11 novembre 2023, 20h30

De Vivaldi à Enaudi : les temps se rencontrent en musique

Nous vous convions chaleureusement à un concert d’exception offrant un mélange délicieux de compositions classiques et contemporaines de Vivaldi à Einaudi ! Une aventure musicale assurant de ravir tous les goûts dans un des plus beaux monuments historiques de la ville de Marseille.

Un lieu d’exception pour vivre une expérience musicale inoubliable ! La musique fait du bien à votre âme, telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Ce concert vous offre une expérience riche en sensations, un voyage à travers les passions humaines et l’expression artistique, conçu pour laisser une empreinte indélébile dans votre cœur. Que vous cherchiez une évasion ou une expérience partagée, ce concert offre tout cela.

Venez vivre cette expérience musicale unique, une soirée enchanteresse et inspirante qui laissera une empreinte durable. Nous avons hâte de partager ce moment ensemble !

Programme

L.Einaudi : Experience

G.Fauré : Fantaisie pour flûte

M.De Falla : Danse espagnol « La vida breve »

A.Vivaldi : Concerto Grosso RV565

A.Vivaldi : Concerto en Ut RV444

A.Thomas/P.Taffanel : Fantaisie sur l’opéra « Mignon »

H.Arlen : Somewhere over the rainbow

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min « l’hiver »

Abbaye Saint Victor Marseille Place Saint-Victor 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône