Concert 100% Vivaldi à Marseille : Les 4 Saisons & les plus beaux concerti Abbaye Saint-Victor Marseille, vendredi 16 février 2024.

Concert 100% Vivaldi à Marseille : Les 4 Saisons & les plus beaux concerti Abbaye Saint-Victor Marseille Vendredi 16 février, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-16 20:30

Fin : 2024-02-16 22:00

Rendez-vous 100% Vivaldi à l’Abbaye Saint-Victor de Marseille ! Un concert plein d’émotions avec les plus belles œuvres de musique baroque italienne de Vivaldi ! Vendredi 16 février, 20h30 1

La musique fait du bien à votre âme. Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Les solistes de l’Ensemble Musicâme France vous invitent à vivre une expérience musicale inoubliable au sein de la majestueuse Abbaye Saint-Victor de Marseille. Ce monument classé éblouit les visiteurs par sa splendeur intemporelle… Il s’agit d’un trésor architectural qui éveille les sens et invite à la contemplation, témoignant de la grandeur spirituelle et artistique de la région provençale. Nous vous invitons à un voyage musical enchanteur autour des plus belles œuvres de musique classique ! Un concert Musicâme France à l’Abbaye Saint Victor est un must-see lorsque vous êtes à Marseille !

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône