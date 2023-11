Max Zita & Gospel Voices Quartet les Grands Classiques du Gospel Abbaye Saint-Victor, 2 janvier 2024, MARSEILLE.

TOURNEE 2023/2024 GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUES AVEC MAX ZITA & GOSPEL VOICES QUARTET Max Zita est l’un des précurseurs du mouvement Gospel en France avec Gospel Voices qu’il fonde en 1988. Avec sa chorale de gospel, il sillonne les villes d’Europe pour se produire en concert à l’UNESCO, au Palais des congrès, au club Med World et dans différentes salles mythiques. Grâce à leurs talents, le groupe de gospel a même été élu par le Festival de Gospel de Paris meilleur groupe d’expression gospel. 1998 fut l’année de la création de GOSPEL POUR CENT VOIX, conceptualisé par Max Zita, avec deux représentations au Palais des Sports lors du 15ème anniversaire de l’Abolition de l’Esclavage, où 9000 personnes purent apprécier ce spectacle. Ce qui leur valut un grand reportage au 20H de France 2 avec Béatrice Schönberg. Grâce à la force de Max Zita & de Gospel Voices, cette chorale a croisé la route de Johnny Hallyday, Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott, Christophe Maé et bien d’autres… En 2014 cette formation de gospel de 10 artistes enregistre un live à l’Olympia devant 1800 personnes avec de nombreuses guest stars tels que Nicoletta et Yoann Fréget. Son expertise lui a permis une collaboration avec Frédéric Lopez sur l’émission ” Folie Passagère” sur France 2. Gospel Voices est depuis 1988 un acteur incontournable de la scène Gospel Française! Venez découvrir les grands classiques du Gospel cette fois-ci en version Quartet pour un concert inoubliable. Programme *Freedom *Joshua *Wade in the water *Get away Jordan *When the Saints *Hallelujah Savaltion *Hold on *We Shall overcome *I want to be ready *Jéricho *Let my people go Max Zita Max Zita

Abbaye Saint-Victor MARSEILLE Place Saint-Victor Bouches-du-Rhône

