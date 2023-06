Concert à Marseille : Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria de Schubert, Méditation de Thaïs, Carmen de Bizet, Bach, Dvořák et Reger Abbaye Saint-Victor Marseille, 24 juillet 2023 20:30, Marseille.

Plongez dans une expérience éblouissante à l’Abbaye Saint-Victor de Marseille : un univers musical de poésie, où résonnent les mélodies de Vivaldi, Schubert, Bach, Dvořák, Massenet, Bizet et Reger Lundi 24 juillet, 20h30 1

Laissez la magie de la musique pénétrer votre âme et vous transporter dans un autre monde au sein de l’Abbaye Saint-Victor, un joyau architectural qui respire l’histoire et la spiritualité. L’Ensemble Musicâme France vous convie à une expérience musicale inoubliable, où chaque note et chaque accord s’unissent harmonieusement pour créer une symphonie céleste. Les voix des solistes résonnent avec puissance et grâce, enveloppant l’espace sacré de l’abbaye de leur aura magique.

L’acoustique exceptionnelle de ce lieu emblématique donne vie aux compositions des grands maîtres, magnifiant chaque nuance et chaque émotion. Les murs de pierre imprègnent la musique d’une résonance mystique, tandis que les voûtes majestueuses vous transportent dans une dimension où le temps s’efface. Un concert à l’Abbaye Saint-Victor est bien plus qu’un simple spectacle musical, c’est une expérience transcendante qui éveille les sens et nourrit l’âme.

Venez vivre ce moment unique, où la beauté de l’architecture se mêle à la puissance de la musique, créant ainsi une alchimie rare et précieuse. L’Abbaye Saint-Victor est le théâtre idéal pour célébrer les trésors intemporels de la musique classique, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’art et de la culture. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’atmosphère envoûtante de l’Abbaye et d’embrasser la magie de la musique dans toute sa splendeur.

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône