Temps fort Piano en Fleurs 245 bis Boulevard Michelet, 20 mai 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Temps fort à Marseille du Festival Piano en Fleurs : rendez-vous samedi 20 mai à la Bastide de la Magalone..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

245 bis Boulevard Michelet Cité de la Musique – Bastide de la Magalone

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Highlight in Marseille of the Piano en Fleurs Festival: appointment Saturday, May 20 at the Bastide de la Magalone.

Momento estelar del Festival Piano en Fleurs de Marsella: sábado 20 de mayo en la Bastide de la Magalone.

Höhepunkt in Marseille des Festivals Piano en Fleurs: Treffpunkt am Samstag, den 20. Mai, in der Bastide de la Magalone.

Mise à jour le 2023-04-19 par Ville de Marseille