Nature et vous 2 Rue Marguerite de Provence, 13 mai 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Le Père Blaize et Ame Verveine organisent un éveénement au Théâtre du Centaure: une journée pour prendre soin de soi et prévenir de sa santé au naturel..

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 19:00:00. EUR.

2 Rue Marguerite de Provence Théâtre du Centaure

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Pe?re Blaize and Ame Verveine are organizing an event at the The?a?tre du Centaure: a day to take care of yourself and prevent your health naturally.

Le Pe?re Blaize y Ame Verveine organizan un evento en el The?a?tre du Centaure: una jornada para cuidarse y evitar que la salud se resienta.

Pe?re Blaize und Ame Verveine organisieren eine Veranstaltung im The?atre du Centaure: einen Tag, an dem man sich um sich selbst kümmern und seiner Gesundheit auf natürliche Weise vorbeugen kann.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille