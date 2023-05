Jeux Olympiques 2024 6 Promenade Georges Pompidou, 28 juillet 2024, Marseille 8e Arrondissement.

La cité phocéenne accueillera 12 jours de compétition de voile regroupant ainsi 330 athlètes venus de 40 nations différentes, et 10 matches du tournoi olympique de football. La flamme olympique arrivera à Marseille par la mer le 8 mai 2024 !.

2024-07-28 à ; fin : 2024-08-08 . .

6 Promenade Georges Pompidou Base nautique – stade nautique du Roucas (CMV)

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The city of Marseilles will host 12 days of sailing competition, bringing together 330 athletes from 40 different nations, and 10 matches of the Olympic soccer tournament. The Olympic flame will arrive in Marseille by sea on May 8, 2024!

La ciudad de Marsella acogerá 12 días de competición de vela, que reunirán a 330 atletas de 40 naciones diferentes, y 10 partidos del torneo olímpico de fútbol. La llama olímpica llegará a Marsella por mar el 8 de mayo de 2024

Die Stadt Phokéenne wird Gastgeber für 12 Tage Segelwettbewerbe mit 330 Athleten aus 40 verschiedenen Nationen und 10 Spiele des olympischen Fußballturniers sein. Die olympische Flamme wird am 8. Mai 2024 auf dem Seeweg in Marseille ankommen!

Mise à jour le 2023-05-11