Hero Festival Parc Chanot, 11 novembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Les héros seront de retour au parc Chanot pour la saison 9 du HeroFestival !.

2023-11-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

Parc Chanot Parc des Expositions

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The heroes will be back at the Parc Chanot for season 9 of the HeroFestival!

Los héroes volverán al Parc Chanot para la novena temporada del HeroFestival

Die Helden werden für die 9. Saison des HeroFestivals in den Parc Chanot zurückkehren!

Mise à jour le 2023-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille