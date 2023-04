Le voyage d’Anastasia 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Le voyage d’Anastasia 36 rue Negresko, 20 mai 2023, Marseille 8e Arrondissement. Une belle leçon de vie, tout en chansons, musique et marionnettes.. Enfants

2023-05-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-20 . EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A beautiful lesson of life, all in songs, music and puppets. Una hermosa lección de vida, con canciones, música y marionetas. Eine schöne Lektion über das Leben, ganz mit Liedern, Musik und Puppenspiel. Mise à jour le 2023-02-01 par Ville de Marseille

