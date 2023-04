Bambou Le Panda 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Bambou Le Panda 36 rue Negresko, 17 avril 2023, Marseille 8e Arrondissement. Aujourd’hui, Bambou va découvrir les couleurs…. Enfants

2023-04-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-17 . EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Today, Bamboo will discover the colors… Hoy, Bambú va a descubrir los colores… Heute lernt Bambou die Farben kennen… Mise à jour le 2023-02-01 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu 36 rue Negresko Adresse 36 rue Negresko Théâtre l'Archange Ville Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 8e arrondissement/

Bambou Le Panda 36 rue Negresko 2023-04-17 was last modified: by Bambou Le Panda 36 rue Negresko 36 rue Negresko 17 avril 2023 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône