Le grand bain Ou comment bien se (dé)vêtir au soleil 1940-2000 Château Borély Marseille 8e Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

Le grand bain Ou comment bien se (dé)vêtir au soleil 1940-2000 Château Borély Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2025-01-05 18:00:00

La mode balnéaire se fait l’écho des Jeux olympiques et des compétitions de voile qui se dérouleront dans la rade de Marseille à travers une exposition au Musée des Arts décoratifs et de la Mode.

Dans le cadre de la programmation de l’Olympiade culturelle.



Très présente dans les collections du château Borély, la mode balnéaire se fait l’écho des Jeux olympiques et des compétitions de voile qui se dérouleront dans la rade de Marseille, à travers une sélection de maillots de bain pour hommes, femmes et enfants, tenues de plage et sportives, accessoires et photographies de l’après-guerre à nos jours.



Longtemps élitiste, la mer, en tant que loisir, se démocratise avec l’accroissement des voies de communication, la mise en place des congés payés de 1936 et le développement des sports nautiques. Elle attire aujourd’hui des millions de baigneurs venus sacrifier au rite de la plage, théâtre des dernières tendances « beachwear ».



Du justaucorps unisexe et fonctionnel des années 30-40 aux créations « couture », parfois décalées de stylistes contemporains, l’exposition Le grand bain permet de suivre l’évolution des mœurs et des goûts de la société à travers l’histoire du maillot ou comment bien se (dé)vêtir au soleil !



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr

Château Borély 134 Avenue Clot-Bey

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



