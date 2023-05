Course 5 & 10 km de la Mémoire Corniche JF Kennedy, 22 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Créée en 2015 par l’association « Courir Pour La Mémoire » pour lutter contre les génocides et le négationnisme, cet événement revêt un caractère unique et militant, avec un message d’alerte..

2023-10-22 à 08:30:00 ; fin : 2023-10-22 . EUR.

Corniche JF Kennedy

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Created in 2015 by the association « Courir Pour La Mémoire » to fight against genocide and negationism, this event has a unique and militant character, with an alert message.

Creado en 2015 por la asociación « Courir Pour La Mémoire » para luchar contra el genocidio y el negacionismo, este evento tiene un carácter único y militante, con un mensaje de advertencia.

Diese Veranstaltung wurde 2015 von der Vereinigung « Courir Pour La Me?moire » ins Leben gerufen, um gegen Völkermord und Negationismus zu kämpfen. Sie hat einen einzigartigen und militanten Charakter mit einer warnenden Botschaft.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille