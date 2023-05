Tournoi international des Catalans Plage des Catalans, 14 juillet 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Un des tournois 3×3 les plus prestigieux de France (féminin et masculin)..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-16 . .

Plage des Catalans

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



One of the most prestigious 3×3 tournaments in France (men and women).

Uno de los torneos 3×3 más prestigiosos de Francia (masculino y femenino).

Eines der renommiertesten 3×3-Turniere in Frankreich (Frauen und Männer).

Mise à jour le 2023-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille