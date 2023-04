Plant Biology Europe 2023 58 Boulevard Charles Livon, 3 juillet 2023, Marseille 7e Arrondissement.

La Fédération des sociétés européennes de biologie végétale et la Société française de biologie végétale et des biosciences accueillent le congrès international Plant Biology Europe 2023 au palais du Pharo.. Professionnels

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-06 . .

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Federation of European Plant Biology Societies and the French Society of Plant Biology and Biosciences are hosting the international congress Plant Biology Europe 2023 at the Palais du Pharo.

La Federación de Sociedades Europeas de Biología Vegetal y la Sociedad Francesa de Biología Vegetal y Biociencias acogen el congreso internacional Plant Biology Europe 2023 en el Palais du Pharo.

Der Verband der europäischen Gesellschaften für Pflanzenbiologie und die französische Gesellschaft für Pflanzenbiologie und Biowissenschaften sind Gastgeber des internationalen Kongresses Plant Biology Europe 2023 im Palais du Pharo.

