Petite Messe Solennelle de Rossini 3 Rue De l’Abbaye, 25 juin 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Nous aurons le plaisir d’entendre ce chef-d’oeuvre sous la direction de Bénédicte Pereira..

2023-06-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We will have the pleasure of hearing this masterpiece under the direction of Bénédicte Pereira.

Tendremos el placer de escuchar esta obra maestra bajo la dirección de Bénédicte Pereira.

Wir werden das Vergnügen haben, dieses Meisterwerk unter der Leitung von Bénédicte Pereira zu hören.

Mise à jour le 2023-01-24 par Ville de Marseille