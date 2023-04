Rumpelstiltskin le petit lutin 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Rumpelstiltskin le petit lutin 16 Quai De Rive Neuve, 21 juin 2023, Marseille 7e Arrondissement. « Rumpelstiltskin le petit lutin » au Badaboum Théâtre du 21 juin au 1er juillet.. Enfants

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Rumpelstiltskin le petit lutin » at Badaboum Théâtre from June 21 to July 1. « Rumpelstiltskin le petit lutin » en el Badaboum Théâtre del 21 de junio al 1 de julio. « Rumpelstilzchen der kleine Kobold » im Badaboum-Theater vom 21. Juni bis zum 1. Juli. Mise à jour le 2023-03-09 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu 16 Quai De Rive Neuve Adresse 16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum Ville Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 7e arrondissement/

Rumpelstiltskin le petit lutin 16 Quai De Rive Neuve 2023-06-21 was last modified: by Rumpelstiltskin le petit lutin 16 Quai De Rive Neuve 16 Quai De Rive Neuve 21 juin 2023 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône